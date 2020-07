Tyrkia innstiller omstridd leiting etter olje og gass i Middelhavet

utenriks

President Recep Tayyip Erdogan ønskjer ei konstruktiv linje som inneber at aktiviteten blir innstilt mellombels, opplyser talsmannen til presidenten, Ibrahim Kalin, til CNN Turk tysdag.

NATO-landa Hellas og Tyrkia har lenge vore på kollisjonskurs når det gjeld prøveboring etter olje og gass i farvatna utanfor Kypros. Dei tyrkiske aktivitetane har òg ført til kraftige reaksjonar frå EU.

No seier Erdogans talsmann at konflikten bør løysast ved hjelp av dialog, samtidig som han åtvarar Hellas om at det vil vere nyttelast å bruke EU-medlemskapen i landet som pressmiddel.

I førre veke skreiv Tyrkia ut retningslinjer for seismiske undersøkingar i farvatna mellom Kypros og Kreta. Hellas har tidlegare åtvara Tyrkia mot å sende skip til området.

Tyrkia avviser argumentasjonen til grekarane om at det er plasseringa til dei greske øyane som avgjer kva del av kontinentalsokkelen Hellas har krav på. Tyrkia meiner det er avstanden til det greske fastlandet som skal avgjere.

– Hellas er den viktige naboen vår. Alle bør halde fram med å arbeide på sin eigen kontinentalsokkel, og felles studiar bør gjennomførast i omstridde område, seier Kalin.

