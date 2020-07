Taliban varslar våpenkvile under id-feiring

utenriks

Det er andre gong på litt over to månader at den afghanske opprørsgruppa lovar å leggje ned våpena under ein muslimsk høgtid. Denne gongen er det i samband med id al-adha-feiringa, som startar fredag. Ifølgje ein talsmann vil likevel alle angrep bli møtt med motangrep.

Talibans kunngjering kom same dag som president Ashraf Ghani uttalte at direkte fredssamtalar med Taliban kan byrje «om ei vekes tid». Han sa òg at regjeringa snart kjem til å ha lauslate 5.000 Taliban-fangar, eit krav som opprørarane har sett som vilkår for at forhandlingane skal kunne starte.

(©NPK)