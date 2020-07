Korona-vaksinen vil koste maks 360 kroner

utenriks

Det er Seth Berkley, administrerande direktør i GAVI, som leiar det internasjonale samarbeidsprosjektet COVAX, som seier at ein prislapp på 40 dollar (360 kroner) er det aller høgaste av alternativa som no blir diskuterte.

Han avviser påstandar frå EU-kjelder førre veke som hevda at vaksinealliansen ville gå for ein pris på 40 dollar for dei rikaste landa i verda. Han seier at dei ikkje har landa på ein pris enno.

– Det er mange tal som blir diskutert, og dei har gått ut med det aller høgaste talet. Og det talet er maksprisen vi vurderer for høginntektsland, ikkje ein fastsett pris, seier Berkley i eit intervju med Reuters.

COVAX blir leidd av GAVI og Verdshelseorganisasjonen, og har som mål å sikre borgarane i verda rask tilgang til ein vaksine mot koronaviruset når ho er klar.

Planen er å levere meir enn 2 milliardar dosar til landa som har meldt seg på innan utgangen av 2021. GAVI opplyser at meir enn 75 land har vist interesse for å slutte seg til COVAX. Noreg er blant landa som deltek.

Ifølgje Berkley er dei ulike vaksinane så tidleg i test-fasen at prislappen ikkje kan fastsetjast. Det avheng òg av om det vil halde med ein eller to dosar, og dessutan kvar og korleis vaksinane blir produserte.

– For å vere ærleg er det meir sannsynleg at vi kan få lågare prisar med tanke på det store volumet vi prøver å få tilgang til, seier Berkley.

(©NPK)