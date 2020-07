Frankrike forbyr elektrisk oppvarming av uterestaurantar

utenriks

Tiltaket vart kunngjord måndag og inngår i president Emmanuel Macrons plan for å redusere CO2-utslepp. Dei grøne ambisjonane til presidenten skal visstnok gjennomsyre den økonomiske pakken som skal få Frankrike på fote etter covid-19-krisa.

Etter dei kraftige samanstøytane mellom politi og dei gule vestane i fjor, oppretta presidenten eit borgarklimaråd, der 150 tilfeldig utplukka personar sist månad kunngjorde fleire titals forslag, blant dei forbod mot elektrisk oppvarming av uteserveringar.

Røykjeforbod

Denne delen av fransk restaurantliv tok seg kraftig opp etter at røykjeforbodet vart innført i 2008. Eigarar av barar og restaurantar skjønte fort at kundane kunne behaldast ved å la dei bestille utandørs under behagelege klimatiske forhold. Slike varmelamper er òg utbreidde i Oslo og mange andre byar i den vestlege verda.

Miljøvernarar rasa og meinte at dette var sløsing med straum og gass og at fellesskapet ikkje skulle gjere det meir behageleg for inngrodde røykjarar. Etter kvart har ei handfull franske byar innført forbod mot utandørs oppvarming, men i Paris har borgarmeister Anne Hidalgo så langt sagt nei, under tilvising til store tap for restaurantbransjen.

Men måndag varsla altså Macrons nye miljøvernminister Barbara Pompili at det frå slutten av neste vinter blir nye reglar og at kundane får kle på seg. Restaurantane får halde fram med oppvarming denne vinteren sidan mange av dei slit økonomisk.

Sløsing

– Folk forstår at vi er i ein farleg situasjon. Viss vi ikkje gjer noko, får vi ei økologisk krise etter den pågåande helsekrisa. Vi kan ikkje halde fram med å varme opp uteserveringar når det er null grader, berre for at folk skal kunne sitje i varmen og ta ein kaffi. Det er energisløsing, sa ministeren i eit intervju med avisa Le Monde.

Det blir òg forboden å halde dørene opne til bygningar med luftavkjøling om sommaren.

Blant andre tiltak som vil bli kunngjort gjennom presidentdekret dei kommande månadene, er auka krav til isolasjon i nybygg og forbod mot kol- og oljefyring. Ein nasjonal plan skal skjerme naturområde mot bygging av nye kjøpesenter, men regjeringa legg ikkje ned eit forbod slik miljøvernarar kravde.

