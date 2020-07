FN-rapport avdekkjer grove overgrep mot kvinnelege fangar i Nord-Korea

utenriks

Rapporten er laga av FNs menneskerettskontor og vart offentleggjord tysdag. Den er basert på 100 intervju med nordkoreanske kvinner som vart arresterte mellom 2009 til 2019 etter å ha vorte tvangsreturnert frå mellom anna Kina. Intervjua er gitt etter at dei endå ein gong greidde å flykte.

I Nord-Korea er det forbode å reise til utlandet, men mange av kvinnene opplevde ifølgje rapporten livet som så vanskeleg at dei tok sjansen på å krysse grensa i eit forsøk på å finne eit levebrød og eit betre liv.

Mange hamna likevel i hendene på menneskesmuglarar og vart utnytta på det grovaste. Ved heimkomst vart dei arresterte av nordkoreanske tryggingstenester og ofte dømde til fengsel utan noka ordentleg rettssak.

Stempla som forrædarar

Den verste behandlinga vart gitt til kvinner som vart rekna som «forrædarar», fordi dei i utlandet hadde hatt kontakt med kristne grupper eller fordi dei hadde prøvd å ta seg inn i Sør-Korea.

Ei av kvinnene fortel at behandlinga var verst under avhøyr i tryggingsdepartementet.

– Viss det vart oppdaga at nokon hadde vore i ei sørkoreansk kyrkje under opphaldet i Kina, er dei døde. Derfor prøvde eg veldig å ikkje avsløre livet mitt i Kina. Dermed vart eg banka opp. Eg vart slått så hardt at ribbein brekte. Eg kan framleis føle smerta, seier ei av kvinnene.

Utsvelta

Kvinnene som er intervjua i rapporten, seier òg at dei vart haldne fanga under «umenneskelege forhold» i overfylte og skitne fengsel, med lite tilgang til dagslys og frisk luft. Dei skal jamleg ha vorte utsette for tortur og mishandling, ved at dei vart slått og straffa av fangevaktarar, mellom anna for ikkje å fullføre hardt fysisk tvangsarbeid. Enkelte skal òg ha vorte tvinga til å kle seg nakne og vart utsette for krenkjande kroppsundersøkingar, handlingar som i folkeretten blir rekna som seksuell vald.

Ifølgje fleire av informantane prøvde vaktar å få gravide kvinner til å spontanabortere, mellom anna ved at dei vart slått eller sett til hardt fysisk arbeid.

Alle fortel at dei fekk så lite mat at dei enda opp med å bli underernærte. Enkelte mista òg menstruasjonen på grunn av matmangelen.

– Under mi tid i fengselet døydde fem eller seks menneske. Dei fleste døydde av underernæring, seier ei av kvinnene.

– Hjarteskjerande

FNs høgkommissær for menneskerettar Michelle Bachelet ber landa i verda om ikkje å tvangsreturnere menneske til Nord-Korea når det er god grunn til å tru at dei kjem til å bli utsett for alvorlege menneskerettsbrot.

– Desse forteljingane viser endå ein gong at menneskerettsbrota i Nord-Korea har ein systematisk karakter, og at det er nødvendig å finne måtar der ein blir stilt til ansvar for slike lovbrot, seier Bachelet. Ho omtaler historiene til kvinnene som hjarteskjerande.

– Dette er kvinner som ofte har vore offer for utnytting og menneskesmugling, og som bør takast vare på, ikkje bli fengsla og utsette for endå fleire menneskerettsbrot. Desse kvinnene fortener rettferd, sanning og oppreising, seier ho.

