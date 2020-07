WHO åtvarar mot stadig endringar i koronareglar

utenriks

Sjefen for krisehandtering i WHO, Mike Ryan, sa måndag at det er vanskeleg å få fram bodskapen viss innhaldet endrar seg altfor ofte.

– Det er vanskeleg for skulane å sortere ut kva som gjeld, og det er vanskeleg for næringslivet med stadig nye avgjerder, sa Ryan på ein pressekonferanse i Genève.

Han la til at mange går lei og lèt vere å etterfølgje reglane viss dei blir endra for ofte. Dei bør haldast konstant over ein viss periode for å gjere det lettare å måle effekten, samtidig som ein unngår å skape forvirring, lyder bodskapen hans.

Ryan retta ikkje peikefingeren mot noko namngitt land, men mange regjeringar har i det siste justert reisereglane og avgjerdene sine om bruk av ansiktsmasker.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus la til at pandemien stadig skyt fart og at vegen fram til ein kontrollert tilstand er lang.

Tal frå WHO viser at talet på stadfesta smittetilfelle har dobla seg til 16 millionar dei siste seks vekene, og talet berre stig. Ryan la til at auken i mange land er eit direkte resultat av at styresmaktene har mjuka opp tiltaka mot covid-19.

