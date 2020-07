USA og Russland i tryggingssamtalar om verdsrommet

utenriks

Møtet har vore planlagd i fleire månader, men like før helga skulda USA og Storbritannia russiske styresmakter for å ha skote opp eit anti-sattelittvåpen – ei skulding som russarane avviser blankt.

Møtet på måndag vil bli følgd av tre dagar med samtalar om atomvåpenkontroll.

Den amerikanske statssekretæren Christopher Ford skulda fredag både russiske og kinesiske styresmakter for å ha gjort verdsrommet om til ei krigssone. Han seier at USA ikkje ønskjer å forby utplassering av våpen i verdsrommet, men i staden få på plass reglar for kva som blir rekna som sømeleg åtferd – reglar basert på prinsipp om «proporsjonalitet og humanitet», som allereie gjeld i krig.

Russland og Kina ønskjer på si side ein internasjonal traktat som forbyr utplassering av våpen i verdsrommet.

USAs Space Command meiner at Russland testa eit anti-satellittvåpen i midten av juli, ein test som likna på det landet utførte i 2017.

Men ifølgje det russiske utanriksdepartementet omfatta testen berre ein liten «inspeksjonssatellitt», som skulle inspisere eit russisk romfartøy på nært hald.

– Russland har alltid vore og er framleis eit land som er forplikta til ei fullstendig demilitarisering av verdsrommet og som er imot utplassering av alle våpen i verdsrommet, seier Kremls talsmann Dmitrij Peskov ifølgje det russiske nyheitsbyrået Tass.

