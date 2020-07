Livstid for drapet på Wilma (17) i Uddevalla

utenriks

Blant bevisa mot 23-åringen er ein kroppsdel som vart funnen i gøymt i leilegheita der paret budde, og dessutan blodspor. Naboar høyrde dessutan krangling og skrik frå leilegheita same dag som jenta forsvann.

Dommen fall i tingretten i Uddevalla måndag. Mannen har nekta seg skuldig og har tidlegare sagt at han vil anke ein eventuell dom.

At det vart livsvarig fengsel, er ikkje overraskande sidan ein rettspsykiatrisk rapport har konkludert med at mannen ikkje blir sett på å li av ei alvorleg psykisk forstyrring, korkje under drapet eller etterpå. Ekspertane fastslår likevel at han har narsissistiske trekk.

Kraftig vald

Tingretten fastslår i dommen at det ikkje finst nokon formildande omstende for 23-åringen. Drapet vart begått med kraftig vald, og prosessen drog ut i tid.

Dessutan behandla han liket på ein krenkjande måte. Berre éin kroppsdel har vorte funne, gøymt i leilegheita. Det at resten av leivningane ikkje er funne, blir sette på å bidra til framleis liding for pårørande til jenta, står det i ei pressemelding frå tingretten.

Mannen er òg dømd til å betale 60.000 kroner i erstatning til kvar av Wilmas foreldre, og dessutan til søstera hennar.

Leitinga held fram

Påtalemakta skriv i ei pressemelding at dei er fornøgd med at mannen er dømd til den strengaste straffa i lova, slik aktoratet òg hadde lagt ned påstand om.

Etter at 17-åringen forsvann, vart det sett i verk eit stort søk etter jenta, både på land og på sjøen. Mange lokale innbyggjarar deltok som frivillige. Så seint som for to veker sidan søkte politiet med helikopter og båtar etter leivningane hennar. Fleire frivillige har òg framleis å leite i traktene rundt Uddevalla.

