Det amerikanske flagget fira ved konsulatet i Chengdu

Bilete frå den statlege kringkastaren CCTV viser at flagga sakte vart fira tidleg måndag morgon. Konsulatet er beordra stengt av kinesiske styresmakter.

Arbeidarar var laurdag i gang med å fjerne amerikanske emblem, men det har ikkje vore kjent når amerikanarane må forlate konsulatet i Chengdu. Bilete frå konsulatet måndag morgon viser at flyttinga held fram.

Stenginga skjer som svar på at USA har beordra det kinesiske konsulatet i Houston stengt. Forholdet mellom dei to landa blir stadig kjøligare, og begge sider skuldar den andre for å setje tryggleiken i nasjonen i fare.

