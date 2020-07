Boris Johnson frontar kampanje mot overvekt i Storbritannia

utenriks

Måndag kunngjorde regjeringa at ho mellom anna vi forby «kjøp 1 og få 1 gratis»- tilbod når det gjeld usunne produkt.

Same dag la kontoret til statsministeren ut ein video på nettet som viser Johnson på luftetur med hunden medan han snakkar om sin eigen kamp mot overvekt.

– Å gå ned er hardt, men med nokre små endringar kan vi alle føle oss i betre form og sunnare, seier Boris Johnson.

Regjeringa legg òg opp til at restaurantar må gi opp talet på kaloriar på menyane, og TV-reklame for «junkfood» skal forbydast etter klokka 21. Regjeringa vurderer òg eit forbod mot å plassere sjokolade og andre søtsaker ved kassene i supermarknadene.

To av tre vaksne britar veg meir enn kva som blir rekna som sunt.

Det er ikkje første gong den britiske regjeringa set i verk tiltak for å hindre at stadig fleire britar blir overvektige. Men denne gongen er det koronapandemien som er den utløysande faktoren. Analysar viser at nesten 8 prosent av kritisk sjuke pasientar som får intensivbehandling, er svært overvektige, medan i befolkninga generelt er delen 3 prosent.

Ein studie frå Public Health England viser dessutan at overvekt aukar risikoen for å døy av koronaviruset med 40 prosent.

(©NPK)