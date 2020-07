Røde Kors fryktar at koronapandemien skal gi ny migrasjonskrise

utenriks

Chapagain er generalsekretær i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeiningar (IFRC). Han seier at han er sterkt bekymra over dei sekundære effektane av pandemien.

– I aukande grad ser vi korleis følgja påverkar levebrødet og matsituasjonen til folk i fleire land, seier han til nyheitsbyrået AFP.

Pandemien, og nedstenginga som følgde, er venta å sende fleire millionar ut i fattigdom.

– Vi høyrer at mange av dei som mistar levebrødet sitt, vil føle seg tvinga til å flytte når grensene blir opna. Vi bør ikkje bli overraska om det blir ein enorm migrasjon dei kommande månadene og åra, uttaler Chapagain.

Vaksinetilgang

Chapagain, som vart IFRC-sjef i februar, framhevar at auka forskjellar i helsetilbodet frå land kan bidra til auka migrasjon.

– Mange kan tru at det er større sjanse for å overleve på andre sida av havet, seier han.

Spesielt vaksinetilgang er eit viktig moment.

– Viss folk ser at vaksinen til dømes er tilgjengeleg i Europa, men ikkje i Afrika: Kva skjer då? Folk ønskjer å dra dit vaksinen er tilgjengeleg, seier Chapagain.

Kritiserer egoistiske land

Sjefforskar Soumya Swaminathan i WHO opplyste nyleg at utbreidd vaksinasjon mot koronaviruset kan vere på plass i midten av 2021. Så langt blir over 20 vaksinekandidatar testa på menneske.

Nokre land, slik som USA, har jobba for å sikre seg ein vaksine til si eiga befolkning først. Slike forsøk synest Chapagain fint lite om.

– Viruset kryssar grenser, så det er veldig korttenkt å tru at viss eg vaksinerer folket mitt, men lèt alle andre vere utan vaksinasjon, vil vi framleis vere trygge. Det gir rett og slett ikkje meining, seier han.

Ønsker økonomiske tiltak

IFRC-toppen understrekar at det er både moralske og økonomiske argument som taler for å forhindre tvungen migrasjon.

– Kostnadene med å støtte migrantane på vegen og sjølvsagt når dei kjem til destinasjonslandet, er mykje høgare enn å støtte folks levebrød, utdanning og helsebehov i deira eige land, seier Chapagain.

Han poengterer at tvungen migrasjon under desperate forhold vil resulterte i ei rekkje tragediar på vegen, mellom dei fleire dødsfall på havet, menneskehandel og utnytting.

(©NPK)