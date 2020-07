WHO bekymra over smitteoppblomstring i Europa

utenriks

Over 2,7 millionar europearar har hittil fått påvist koronasmitte, og talet på koronarelaterte dødsfall passerte denne veka 200.000.

Fleire europeiske land som tidlegare har letta på smitteverntiltaka, er no tvinga til å skjerpe dei igjen, og WHO åtvarar mot for tidleg gjenopning.

Auken i talet på nye smittetilfelle har vore størst i Kirgisistan, der det er påvist 335 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Auken har òg vore stor i Montenegro med 207 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar, følgd av Luxembourg med 196, Bosnia med 98, Serbia med 71, Romania med 52 og Bulgaria med 46.

Fleire land melder ifølgje WHO om betydeleg nedgang i talet på nye smittetilfelle, blant dei Armenia, Kasakhstan, Moldova og Russland.

