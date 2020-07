USA stadfestar at jagarfly følgde iransk passasjerfly over Syria

utenriks

Passasjerflyet frå Mahan Air måtte raskt gå ned i høgd for å unngå kollisjon, og den raske nedstiginga førte til at fleire personar om bord vart skadde, hevda den iranske statlege kringkastaren IRIB torsdag kveld.

IRIB melde først at det dreidde seg om to israelske jagarfly. Men det syriske statlege nyheitsbyrået SANA melde at det truleg dreidde seg om eit fly tilhøyrande den USA-leidde koalisjonen.

USA stadfesta natt til fredag, norsk tid, at det var eit amerikansk F-15-fly på rutineoppdrag som gjennomførte ein ordinær visuell inspeksjon av passasjerflyet. Dette skjedde på trygg avstand, om lag 1.000 meter unna, opplyser Bill Urban, ein amerikansk militærtalsmann.

Inspeksjonen vart gjennomført for å sørgje for tryggleiken til militærpersonell frå den amerikanskleidde koalisjonen på den amerikanske basen i Tanf, legg han til.

– Etter å ha identifisert flyet som eit passasjerfly frå Mahan Air, heldt F-15 trygg avstand til flyet. Den profesjonelle handteringa vart gjennomført i samsvar med internasjonal standard, seier Urban.

Det iranske flyet var på veg frå Teheran til Beirut, der det landa torsdag kveld.

– Alle passasjerane har det bra, men enkelte hadde mindre sår og fleire hadde fått sjokk og var redde etter den skremmande episoden, sa flyplassjef Fadi al-Hassan.

(©NPK)