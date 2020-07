Tusenar strøymde til den første fredagsbønna i Hagia Sofia sidan 1931

utenriks

President Recep Tayyip Erdogan var blant dei fleire tusen som deltok på bønna. Svært mange måtte følgje seremonien ute på plassen, og ei lita gruppe måtte stoppast av politiet då dei prøvde å ta seg inn i det tettpakka hovudrommet.

Erdogan har i fleire år teke til orde for at monumentet burde bli ein moské igjen. I fjor sa han at omgjeringa til museum var ein «veldig stor feil».

Tyrkiske styresmakter har opplyst at Hagia Sofia framleis vil vere open for turistar utanfor bønnetid. Kristne ikon blir ikkje fjerna, men dekt til under muslimsk bøn.

Omgjort på to veker

Hagia Sofia var opphavleg ei kyrkje. Då tyrkarane erobra Istanbul i 1453, vart bygget omgjort til ein moské. Moskeen stengde dørene i 1931.

Bygget vart eit museum etter ei avgjerd av Tyrkias tidlegare leiar og landsfader Mustafa Kemal Atatürk i 1934. Museet opna dørene året etter.

I 2016 leverte ei lita religiøs gruppe ei oppmoding om å omgjere Hagia Sofia til moské. For to veker sidan annullerte Tyrkias høgaste administrative domstol avgjerda frå 1934. Same dag omgjorde president Erdogan statusen til monumentet til moské.

Sterke reaksjonar

Avgjerda har skapt splid mellom sekulære, kristne og islamske grupper i Tyrkia.

Nabolandet Hellas er blant dei som har protestert høglydt mot omgjeringa. Det same har den russiskortodokse kyrkja.

– Det er ein sørgedag for heile kristendommen, sa Hellas' erkebiskop Ieronymos til AFP fredag.

Paven og USA har uttrykt skuffelse over Erdogans vedtak, medan det har komme blanda signal frå russiske styresmakter.

Sidan 1991 har det vore muslimsk bønnerom i Hagia Sofia, og sidan 2016 har bygget hatt ein imam. Monumentet har stått på Unescos verdsarvliste sidan 1985.

