Studie: Europa inne i den verste flaumperioden på 500 år

Ei europeisk forskingsgruppe har gjennom åtte år kartlagd over 10.000 registrerte flaumar som strekker seg heilt tilbake til 1500-talet.

Dei har funne at Europa dei siste 30 åra ikkje berre har registrert fleire og meir alvorlege flaumar enn på noko anna tidspunkt, men flaumane skjedde òg under høgare temperaturar enn gjennomsnittet sett i historisk perspektiv.

Spare store summar

Forskarane trur funna kan bidra til at europeiske regjeringar sparer milliardar av euro på gjenoppbyggingsarbeid.

– Det er viktig for flaumprognosane dei neste tiåra at vi forstår om vi no er i ein heilt ny situasjon, eller om dette berre er ei gjentaking av noko som allereie har skjedd, seier hovudforfattar Günter Blöschl ved Technische Universität Wien til nyheitsbyrået AFP.

– Vi har funne at det første er tilfellet, og derfor treng vi å skjerpe dei nødvendige tryggingsmarginane, så dei er større enn det vi tidlegare tenkte var påkravd, seier han.

Auka temperaturar

Globale temperaturar har allereie auka med meir enn 1 grad sidan førindustriell tid, noko som har ført til at flaumar kjem oftare og blir meir omfattande.

Det er likevel vanskeleg å seie noko bastant om kor tett ekstreme flaumar er knytt til stigande temperaturar.

Forskingsgruppa identifiserte ni periodar dei siste 500 åra der det var over gjennomsnittet mykje flaumar. Tidlegare var periodar med mykje flaum ofte kaldare, medan dei seinare periodane var rundt 1,4 grad varmare.

«Viktig bidrag»

Francis Ludlow ved Trinity College i Dublin skriv i ein kommentarartikkel at studien er «eit viktig bidrag til forståinga vår av den europeiske flaumhistoria».

Det er anslått at rundt 0,03 prosent av Europas befolkning vart ramma av flaum årleg i perioden 1870–2016. Flaumane hadde ein gjennomsnittleg årleg kostnad på rundt 1 prosent av bruttonasjonalproduktet til kontinentet.

«Auka flaumfare er venta i framtida i betydelege delar av Europa som eit resultat av klimaendringar. Utan effektiv handtering og tilpassing vil desse tapa potensielt bli endå større», skriv Ludlow.

