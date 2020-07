Storbritannia og USA skuldar Russland for våpentest i verdsrommet

utenriks

– Vi er bekymra over måten Russland testa ein av satellittane sine på, ved å skyte ut eit prosjektil med eigenskapane til eit våpen, seier Harvey Smyth, som leiar romdirektoratet i det britiske forsvarsdepartementet.

– Denne typen handlingar trugar fredeleg bruk av verdsrommet og risikerer å skape vrakgods som kan skade satellittar som verda er avhengige av, heldt Smyth fram.

Amerikanske styresmakter melder om det same.

Tidlegare test

– Vi har bevis på at Russland gjennomførte ein ikkje-destruktiv test av eit rombasert anti-satellittvåpen den 15. juli, heiter det i ei fråsegn frå US Space Command.

Testen skal ha hatt likskapstrekk med ein russiske styresmakter gjennomførte i 2017, og blir omtalt som «ikkje i samsvar med den oppgitte rolla som inspeksjonssatellitt».

– Det russiske satellittsystemet som vart brukt under denne våpentesten i bane er det same som vi gav uttrykk for bekymring for tidlegare i år, då Russland manøvrerte nær ein satellitt som tilhøyrer USAs regjering, seier general John Raymond i fråsegna.

Snakka saman

Han meiner dette er ytterlegare eit teikn på at Russland held fram innsatsen for å utvikle og teste rombaserte system.

– Dette er i tråd med den militære doktrinen frå Kreml som går ut på å ta i bruk våpen som kan setje amerikanske og allierte kapasitetar i rommet i fare, seier Raymond.

USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin hadde torsdag ein telefonsamtale om våpenkontroll, ifølgje Det kvite hus. Det er ikkje kjent om satellittesten var eitt av temaa som vart diskutert.

– Inspeksjon

Russiske styresmakter har ein annan versjon av hendinga, og forsvarsdepartementet i Moskva seier det dreier seg om eit lite romfartøy som undersøkte ein annan russisk satellitt på nært hald.

– Inspeksjonen gav verdifull informasjon om objektet som vart undersøkt, som så vart sendt til kontrollsenteret på bakken, heiter det.

Brian Weeden, som er ekspert på rompolitikk i forskingsstiftinga Secure World Foundation, seier at han trur dei amerikanske og britiske bekymringane er rettmessige. Stiftinga jobbar for fredeleg bruk av verdsrommet.

– Eg trur dei er inne på noko. Eg synest òg dette såg svært mistenkjeleg ut, seier han.

Ifølgje Weeden vart eit objekt skote ut frå satellitten Kosmos 2543 med ein relativ fart på over 650 kilometer i timen.

– Det er uvanleg, veldig uvanleg. Og det er svært likt ei hending tilbake i 2017 då ein annan russisk satellitt sende ut eit lite objekt i høg fart, seier Weeden.

