Russland kallar skuldingar om våpentest i verdsrommet for propaganda

Torsdag uttalte USA at Russland utførte testen 15. juli og at trusselen mot amerikanske system var «reell, alvorleg og aukande». Også Storbritannia skulda russarane for å ha gjort ein slik test.

Det russiske utanriksdepartementet insisterer på at det dreier seg om eit lite romfartøy som undersøkte ein annan russisk satellitt på nært hald.

– Vi ber dei amerikanske og britiske kollegaene våre om å vise profesjonalitet, skriv departementet og ber om samtalar i staden for «propagandistiske informasjonsangrep» frå USA og Storbritannia.

Departementet seier at testane som vart utførte førre veke, «ikkje skapte ein trussel for andre romutstyr og viktigast av alt ikkje braut med folkeretten».

Testen skal ifølgje USA ha hatt likskapstrekk med ein russiske styresmakter gjennomførte i 2017 og blir omtala som «uforenlig med den oppgitte rolla som inspeksjonssatellitt».

Russarane svarer at USA og Storbritannia «naturlegvis teier om sin eigen innsats» og hevdar at landa har program om mogleg bruk av «inspektørsatellittar» og «reparasjonssatellittar» som anti-satellittvåpen.

Torsdag hadde USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin ein telefonsamtale om våpenkontroll, ifølgje Det kvite hus. Det er ikkje kjent om satellittesten var eitt av temaa som vart diskuterte.

