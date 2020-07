Portlands ordførar gassa av Trumps utsende tryggingsstyrkar

utenriks

Ordførar Ted Wheeler (D) stod ved barrikadane framfor ein føderal domstol i Portland då han onsdag kveld fleire gonger vart spraya med tåregass av dei føderale agentane som er i byen på ordre frå president Donald Trump.

Wheeler vart stort sett håna av demonstrantane då han besøkte staden, men fekk applaus då han ropte «black lives matter». Ordføraren har vore ein tydeleg kritikar av nærværet til dei føderale tryggingsstyrkane som president Donald Trump har sendt til byen.

– Eg vil takke alle dei tusen som har komme for å protestere mot okkupasjonen til Trump-administrasjonen av denne byen. Det viktige er at dette ikkje berre er noko som skjer i Portland, men vi er i frontlinja her, sa Wheeler.

Torsdag kveld opplyste det amerikanske justisdepartementet at hendinga der Wheeler vart gassa fleire gonger skal bli granska. Forutan Wheeler har òg Portlands eigen påtaleleiar klaga på framferda til dei føderale agentane.

Trump har forsvart handlinga med å sende føderale styrkar til Portland med å hevde at han gjer det for å hjelpe byen etter at den «mista kontrollen» i kjølvatnet av drapet på George Floyd.

Sidan 14. juli har føderale agentar frå Department of Homeland Security (DHS), i militære uniformer utan namn og i umerka bilar, slått ned på demonstrasjonar utanfor tinghuset og andre offentlege bygg i byen. Fleire personar har vorte arresterte av DHS under demonstrasjonane.

(©NPK)