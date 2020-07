Pompeo med nye harde utfall mot Kina

utenriks

– Kina er i dag stadig meir autoritære på heimebane og meir aggressiv i den fiendtlege haldninga si til fridom alle andre stadar, sa Pompeo i Richard Nixon Presidential Library i Yorba Linda i California torsdag.

– Viss den frie verda ikkje endrar på Kommunist-Kina, kjem Kommunist-Kina til å forandre oss, sa han.

I talen sin, dagen etter at departementet hans beordra det kinesiske konsulatet i Houston i Texas stengt, hadde ordbruken til Pompeo gjenklang til den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. I eit uvanleg hardt verbalt angrep skulda Pompeo den kinesiske presidenten Xi Jinping for å vere det han kalla ein bokstavtru følgjar av den forfalne totalitære ideologien til marxist-leninistane.

– Ideologien dannar grunnlag for det fleire tiår lange ønske om globalt hegemoni basert på kinesisk kommunisme, sa Pompeo.

Hard linje

Pompeos tale markerte eit nytt nivå i president Donald Trumps harde linje mot administrasjon i Kina.

Talen var den fjerde i ei rekkje store politiske talar frå høgtståande personar rundt Trump-administrasjonen, blant dei tryggingsrådgivar Robert O'Brien i Det kvite hus, FBI-sjef Chris Wray og justisminister Bill Barr. Kvar av dei fokuserte på den påståtte trusselen som dei meiner Kina utgjer innan ideologi, spionasje og handel.

Pompeo har tidlegare sagt at Kinas geopolitiske krav i Sør-Kina-havet er ulovleg, og Pentagon har sendt to hangarskip til området for å understreke ståstaden til USA.

– Tyranni

Pompeo sa i talen sin torsdag at Beijing på egoistisk vis har nytta seg av sjenerøsiteten i USA og Vesten når dei har innført reformer og slutta seg til den globale økonomien dei siste fire tiåra. Han kritiserte sterkt tidlegare forgjengarar i Det kvite hus for å ha vore for gemyttlege overfor Kina, og amerikanske selskap for å ha vore for ettergivande for krav frå Beijing.

Beijing har brote internasjonale forpliktingar rundt Hongkongs sjølvstyre, uttalte Pompeo. Han sa òg at Kina har brote løfta om å ikkje fortelje heile sanninga om starten på utbrotet til koronaviruset.

– Vi kan ikkje lenger ignorere dei grunnleggjande politiske og ideologiske forskjellane mellom landa våre, på same måte som kommunistpartiet i Kina aldri har ignorert dei, sa Pompeo.

– Den frie verda må overvinne dette nye tyranniet, sa utanriksministeren.

Pompeo kom med fleire referansar til den kalde krigen og sa at landa i verda i Kina-spørsmålet må velje side mellom fridom og tyranni.

Stengt konsulat

Det bilaterale forholdet mellom dei to mektigaste økonomiane i verda vart forverra denne veka etter at Washington utan forvarsel gav ordre om å stengje det kinesiske konsulatet i Houston. Torsdag kunngjorde justisdepartementet i Washington tiltalar og arrestasjonar mot fire vitskapsmenn og forskarar ved amerikanske universitet. Dei fire er skulda for visumsvindel og for påstått løgn rundt koplingane sine til den kinesiske hæren og det kinesiske kommunistpartiet.

– Konsulatet blir stengt fordi det var eit senter for spionasje og tjuveri av amerikansk opphavsrett, sa Pompeo torsdag.

Kina har kritisert stenginga og kalla den urettvis. Den øydelegg forholdet mellom Kina og USA, uttalte kinesisk UDs talsmann Wang Wenbin onsdag.

Fredag morgon følgde Kina opp og beordra USAs konsulat i byen Chengdu stengt.

