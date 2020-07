Over 4 millionar smitta i USA

utenriks

Tidlegare torsdag nådde USA firemillionarsgrensa, ifølgje statistikken frå universitetet. Ifølgje Worldometers, som også fører kontinuerleg statistikk, passerte USA 4 millionar smitta onsdag.

USA har totalt 4.032.430 smittetilfelle og 144.167 koronarelaterte dødsfall, ifølgje Johns Hopkins-universitetet. Tala frå Worldometers natt til fredag norsk tid var høvesvis 4.169.991 og 147.333.

USA nådde 3 millionar smittetilfelle 8. juli. Men det er no teikn til at talet på nye tilfelle ikkje stig like mykje som dei har gjort så langt i nokon av dei hardast ramma områda.

(©NPK)