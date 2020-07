Iransk journalist innvilga opphald i New Zealand

utenriks

Immigrasjonsstyresmaktene i New Zealand har gitt han flyktningstatus, noko som gir han opphaldsløyve og banar veg for at han kan få statsborgarskap i landet.

Boochani, som er iransk-kurdar, flykta i 2013 frå Iran til Christmas Island i Australia og vart seinare halden i ein australsk interneringsleir på Manus Island i Papua Ny-Guinea.

Australia har fått kraftig kritikk for måten landet behandlar flyktningar og migrantar som kjem sjøvegen. Dei blir sette i ulike interneringsleirar, fleire av dei på øyer utanfor Australia.

37 år gamle Boochani brukte ein smugla telefonen til å kaste lys over forholda og dokumenterte den elendige hygienen, sveltestreikane og valden i leirane.

Journalisten reiste i november for første gong til New Zealand frå Papua Ny-Guinea for å delta på ein bufestival og snakke om boka si som skildra forholda i interneringsleiren der han sat. Boka skreiv han på telefonen medan han sat i leiren.

Etter at det månadslange visumet hans i New Zealand gjekk ut, vart han verande i Christchurch og prøvde å halde låg profil.

– Eg føler meg letta. Dette er slutten på ei lang historie, den personlege historia mi. Men på den andre sida held denne historia fram, og eg er berre ein del av den. Den australske politikken held framleis folk i endelaus arrest, seier Boochani etter avgjerda om at han får opphaldsløyve.

