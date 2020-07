Iran vurderer rettslege skritt mot USA etter hending i lufta over Syria

utenriks

– Å forstyrre eit passasjerfly i nøytralt luftrom er eit klart brot på tryggingsreglane for sivil luftfart, seier den juridiske rådgivaren til den iranske regjeringa, Laya Joneydi, til nyheitsbyrået Isna.

Det iranske utanriksdepartementet granskar saka, og har varsla ei fråsegn seinare.

Amerikanske styresmakter har stadfesta at eit amerikansk jagarfly følgde eit iransk passasjerfly gjennom syrisk luftrom torsdag, men avviser at det var nokon kollisjonsfare.

Iranske medium melder på si side at passasjerflyet frå Mahan Air raskt måtte gå ned i høgd for å unngå kollisjon, noko som førte til at ein del passasjerar vart lettare skadde.

