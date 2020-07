Goldman Sachs inngår forlik med Malaysia etter korrupsjonsskandale

utenriks

– Dette forliket representerer aktivum som tilhøyrer det malaysiske folket. Vi er sikre på at vi sikrar meir pengar frå Goldman Sachs enn ved tidlegare forsøk som var langt under forventningane, seier Malaysias finansminister Tengku Zafrul Abdul Aziz.

Skandalen rundt det statlege investeringsfondet 1MDB i Malaysia er granska av styresmakter i fleire land. Fleire milliardar dollar skal ha vorte tappa frå fondet i ein spektakulær operasjon.

Goldman Sachs har avvist at dei har gjort noko gale og hevda at regjeringa i Malaysia laug for dei, skriv Reuters.

