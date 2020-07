Chicago fjerna Columbus-statue

utenriks

Statuen vart fjerna med ei stor kran medan ei mindre folkemengd såg på. Det er ikkje kjent kvar statuen vart frakta.

Chicago Tribune skriv at det er venta at ordførar Lori Lightfoot vil bli kritisert for å ha gått med på kravet til demonstrantane. Ho har tidlegare uttalt at ho ikkje er for å fjerne statuar av Columbus, eit standpunkt ho har grunngitt med at det vil vere å slette historia.

Førre veke prøvde ei gruppe demonstrantar å rive statuen. 18 politibetjentar vart skadde i opptøyane, ifølgje Chicago-politiet.

