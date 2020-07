Biden leiar over Trump på Fox-måling

utenriks

Biden leiar med 49 prosent mot 40 prosent for Trump i Michigan, der Trump vann med liten margin i 2016.

I Pennsylvania støttar 50 prosent av dei spurde Biden, medan 39 prosent gir støtte til Trump. I denne delstaten tapte Hillary Clinton mot Trump med mindre enn 45.000 stemmer i 2016. Fordelinga går endå meir i disfavør for Trump i Minnesota.

Fleire nasjonale målingar viser at Trump ligg langt bak Biden, òg når ein tek høgd for feilmargin. Amerikanske veljarar seier at dei i større grad har vorte skuffa av handteringa til Trump-administrasjonen av viruskrisa.

(©NPK)