WHO slår tilbake mot USAs korrupsjonsskuldingar

Pompeo skal ha sett fram påstanden om at WHO er «kjøpt» av Kina under eit møte med spesielt inviterte folkevalde i London tysdag, og han hevda at skuldinga mot WHO-sjefen er basert på solid etterretning, skriv The Times.

The Telegraph gir att òg Pompeos påstand om at Tedros «vart kjøpt av dei kinesiske regjeringa».

– WHO er ikkje kjent med ein slik påstand, men vi avviser på det sterkaste personangrepet og grunnlause påstandar, seier WHO i ei fråsegn.

Dei oppmodar samtidig land til å rette merksemda mot å kjempe mot pandemien.

