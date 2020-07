UD: Uklart kva økonomiske konsekvensar EU-avtalen har for Noreg

utenriks

EU-landa vart tysdag samde om ein krisepakke som skal bidra til økonomisk gjenreising i EU-land som er hardt ramma av koronapandemien. Dei vart òg samde om eit langtidsbudsjett for perioden 2021–2027.

Noreg er ikkje medlem i EU, men har forpliktingar mellom anna gjennom EØS-samarbeidet. Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) seier dei enno ikkje har oversikt over kva for økonomiske konsekvensar langtidsbudsjettet kan få for Noreg.

– Vi må no sjå nærare på korleis EUs nye langtidsbudsjett for 2021–2017 vil påverke programdeltakinga vår, og vi er i løpande dialog med EU om dette, seier Søreide.

Talet på program

I perioden 2014 til 2020 har Noreg delteke i tolv EU-program. Det største er forskingsprogrammet Horisont, som førre periode kosta Noreg rundt 18 milliardar kroner. Neste periode blir det dyrare.

Det økonomiske bidraget i EØS-landa blir berekna ut frå bruttonasjonalprodukt (BNP) i forhold til EU-landas BNP. Det kallast proporsjonalitetsfaktoren.

Ifølgje NTBs utrekningar vil Noregs del bli 21,3 milliardar kroner med dagens valutakurs, eller rundt 3 milliardar kroner årleg.

– Viktige detaljar står att, og dei endelege tala vil først finnast etter at EU-parlamentet og medlemslanda har gitt tilslutninga si. I første omgang må vi ta ei endeleg avgjerd om kva program vi skal delta i under neste periode, seier Søreide.

Gode nyheiter for Noreg

Utanriksministeren er glad for at budsjettet no er på plass. Med det nye langtidsbudsjettet og redningspakken pressar EU på for å gå gjennom ei grøn omstilling av europeisk økonomi, meiner Søreide.

– Noreg vil samarbeide tett med EU og sikre at norsk industri og næringsliv blir viktige bidragsytarar for å få ned klimautsleppa.

Derfor er budsjettsemja òg gode nyheiter for Noreg.

– Verdiskapinga og velferda vår er avhengig av utviklinga i europeisk økonomi. Det er derfor svært viktig òg for Noreg at EU lykkast med utviklinga av det økonomiske samarbeidet sitt.

