Trump løyver milliardbeløp til sjukeheimar

utenriks

Trump kunngjorde løyvinga i Det kvite hus onsdag. Han sa at pengane kjem i tillegg til andre tiltak, som mellom anna betre tilrettelegging av koronatesting av sjukeheimstilsette.

Sjukeheimar i USA har hatt ein uforholdsmessig stor del av koronadødsfalla i landet.

Trumps kunngjering kjem etter at Joe Biden presenterte planen sin for korleis han vil styrkje helse- og eldrepolitikken dersom han blir vald til president i haust. Biden varsla tysdag ein plan til ein verdi av 775 milliardar dollar som omfattar redusert skatt til folk med låg inntekt, styrking av tenester for veteranar og eldre, og førskulegang for alle barn frå tre-fireårsalderen.

