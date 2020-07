Trump-advokat blir lauslaten frå fengsel

utenriks

Cohen har sjølv hevda at han vart sett tilbake i fengsel som hemn for at han ikkje ville skrinleggje planane om ei bok om Donald Trump før valet i november.

Torsdag fekk han støtte for sitt syn då dommar Alvin K. Hellerstein sa at Cohen skulle lauslatast fredag klokka 2 lokal tid. Dommaren sa i grunngivinga si at han aldri har sett noko tilsvarande.

– Gjennom mine 21 år som dommar, der eg har dømt menneske og sett på vilkår for lauslatingar, har eg aldri sett noko slikt. Kvifor skulle Kriminalomsorgen be om noko sånt med mindre det dreidde seg om ei gjengjelding, skriv Hellerstein.

– Og gjengjeldinga dreier seg om ønsket hans om å utføre sin grunnlovsfesta rett til å gi ut ei bok, skriv dommaren vidare.

Cohen, som tidlegare var Trumps personlege advokat, vart i mai på grunn av koronapandemien lauslaten frå fengsel for å sone dommen på tre års fengsel ved heimesoning. Den 9. juli vart han derimot på nytt sett i fengsel fordi han visstnok ikkje oppfylte kriteria for heimesoning. Påtalemakta skal mellom anna ha prøvd å få Cohen til å signere eit dokument der han skulle seie frå seg retten til å gi ut ei bok om Trump.

