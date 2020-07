Tesla overraskar med overskot

utenriks

Resultatet ryddar vegen for at Tesla kan søkje om å få bli med på den prestisjefylte S&P 500-indeksen på Wall Street. Eit krav for å bli listeført der, er at ein må ha fire resultat med overskot på rad, noko Tesla no har oppnådd.

– Eg har aldri vore meir optimistisk eller oppglødd rundt Teslas framtid, sa Musk i ein telefonkonferanse med analytikarar og investorar.

Resultatframlegget på onsdag viser eit overskot på 104 millionar dollar i andre kvartal, samanlikna med eit underskot på 408 millionar dollar i same kvartal i fjor.

Omsetninga fall 5 prosent til 6 milliardar dollar.

Musk kunngjorde òg onsdag at målet til selskapet om å levere 500.000 bilar i år framleis står, og at Tesla skal byggje ein ny fabrikk nær Austin i Texas der fleire bilmodellar, blant dei den kommande Cybertruck, skal byggjast. Kunngjeringa blir hylla av guvernør Greg Abbott i Texas, som meiner at fabrikken vil tilføre delstaten minst 5.000 nye jobbar.

