Ocean Viking blir halde igjen av italiensk kystvakt

Fartøyet har lege til hamn i Porto Empedocle på Sicilia sidan 7. juli, då det fekk løyve til å leggje til kai med 180 migrantar om bord. Migrantane vart overførte til eit anna fartøy der dei sat i karantene dei neste to vekene.

Karantenen enda tysdag. Onsdag vart Ocean Viking hindra frå å forlate hamna. Kystvakta grunngir det med at det er avdekt tekniske og driftsrelaterte avvik.

Kystvakta forklarer ikkje kva slags avvik det dreier seg om, men uttaler at dei sette både fartøyet og tryggleiken til mannskapet på skipet i fare, og dessutan tryggleiken for andre som kunne ha vore om bord.

Vidare er det avdekt avvik knytt til regelverk som har til hensikt å verne det marine miljøet, ifølgje kystvakta.

SOS Méditerranée, som driftar Ocean Viking, fordømmer avgjerda frå kystvakta. Den hindrar arbeidet med å redde liv, meiner organisasjonen, som også opplyser at årsaka til at skipet blir halde igjen, er at kystvakta meiner det har frakta for mange menneske.

– Gjennom dei siste tre månadane har italienske styresmakter brukt det same argumentet systematisk for å halde igjen fire skip, seier operativ leiar Frederic Penard i organisasjonen.

– Kvifor var ikkje tryggleik ei bekymring for sjøfartsstyresmaktene tidlegare i månaden då Ocean Viking måtte vente elleve dagar før det fekk grønt lys til å leggje til kai, spør han.

