To palestinske kulturleiarar arresterte av israelsk politi

utenriks

Rania Elias og Suhail Khoury vart arresterte heime aust i Jerusalem. I tillegg vart Yabous kultursenter, som Elias er leiar av, ransaka av politiet og skattestyresmaktene. Dokument vart konfiskerte.

Ifølgje Elias' advokat Nasir Odeh vart dei to arresterte på grunn av mistanke om finansiering av terrororganisasjonar.

Advokaten understrekar at Israels lovgiving om terrorisme er vid og gjer det straffbart å mellom anna få pengar frå organisasjonar som staten har merkt som «terrorist».

Politiet opplyser at tre personar er arresterte og sikta for skattejuks og svindel. Dei stadfesta at to av desse budde aust i Jerusalem og «hevda å vere involvert i palestinsk kultur».

Politiet nemnde ikkje noko om terrorrelaterte lovbrot, men advokat Odeh har sendt nyheitsbyrået AFP politidokumentasjon på at paret er «mistenkt for kvitvasking (og) terrorfinansiering».

