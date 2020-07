Studie: Fleire krefttypar kan oppdagast tidlegare ved blodprøve

utenriks

Blodprøven, som er utvikla av eit amerikansk-kinesisk selskap, oppdaga kreft hos 91 prosent i ei gruppe symptomfrie personar som eitt til fire år seinare fekk påvist kreft i magen, matrøyret, tarmen, lungene eller levra, ifølgje studien, som er publisert i forskingstidsskriftet Nature Communications.

– Den umiddelbare merksemda blir retta mot å teste personar som er meir utsette på grunn av familiehistorie, alder eller andre kjende faktorar, seier Berre Zhang ved University of California i San Diego.

Han er medforfattar av studien, men har òg aksjar i selskapet som har utvikla blodprøva.

Ti år lang undersøking

Forskarane gjekk i studien gjennom blodprøver frå over 6.000 personar som var med på ei helseundersøking i åra 2007 til 2017 i Kina.

For 191 pasientar som hadde vorte diagnostiserte med kreft, brukte forskarane den nye testen til å analysere blodprøver teke fire år tidlegare. Dei kunne, med 88 prosent trefftryggleik, avdekkje kreft hos 113 av dei 191 pasientane.

Halvparten av dei 32 forfattarane jobbar anten for selskapet som har utvikla vaksinen, sit på patentrettar knytte til han eller har aksjar i selskapet.

Få effektive metodar

Det er behov for fleire studiar som går over lang tid for å få stadfesta potensialet til den nye blodprøva, ifølgje forskarane.

Sannsynet for at pasientar kan overleve kreft aukar når sjukdommen blir oppdaga raskt. I dag er det få effektive måtar å påvise kreft tidleg.

Kreftsjukdom kostar nesten 10 millionar menneske livet årleg. I 2018 tok lungekreft livet av nesten 1,8 millionar menneske, medan magekreft og leverkreft kosta høvesvis 862.000 og 782.000 personar livet, ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO).

