SAS utset betaling av renter på lån

utenriks

Rentene på den såkalla hybridobligasjonen skulle vore betalt torsdag 23. juli, opplyser selskapet ifølgje E24.

– Selskapet kjem likevel til å betale den utsette renta i samband med konvertering av hybridobligasjonen til aksjar eller liknande i tråd med vilkåra, skriv SAS i ei melding og seier utsetjinga òg er i tråd med obligasjonen frå oktober i fjor.

Flyselskapet prøver å få på plass ei redningspakke, men avlyste eit planlagt møte med kreditorane om dette for snautt to veker sidan. I førkant av møtet hadde det komme indikasjonar på at forslaget til pakke ikkje ville bli godkjent.

I tillegg til hybridobligasjonen håpa SAS denne gongen å få godkjenning frå kreditorane til eit usikra lån på 2,25 milliardar svenske kroner.

Tiltak for å fordele den økonomiske belastninga i det kriseramma selskapet er blant vilkåra det svensk og den danske staten har sett for å vere med på ein plan som skal sikre 12,5 milliardar norske kroner i frisk kapital. Kostnadskutt og konvertering av gjeld til aksjar er eit anna vilkår.

(©NPK)