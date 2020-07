Pompeo skuldar WHO-sjefen for å vere korrupt

utenriks

Pompeo sette fram påstanden under eit møte med spesielt inviterte folkevalde i London tysdag, og han hevda at skuldinga mot WHO-sjefen er basert på solid etterretning, skriv The Times.

Avisa viser til fleire kjelder som var til stades under arrangementet hos den høgreorienterte tankesmia Henry Jackson Society.

The Telegraph gir att òg påstanden frå Pompeo om at Tedros «vart kjøpt av den kinesiske regjeringa».

– Eg kan ikkje seie meir, men eg kan seie at det basert på solid etterretning vart inngått ein avtale då Tedros vart vald, skal Pompeo ha sagt.

President Donald Trump og Pompeo har fleire gonger kritisert WHOs handtering av koronapandemien og skulda organisasjonen for å ha hjelpt Kina med å dekkje over opphavet til viruset og alvoret i situasjonen.

Trump-administrasjonen har likevel ikkje tidlegare gått så langt som til å skulde Tedros for å vere «kjøpt» av den kinesiske regjeringa.

Koronaviruset vart først identifisert i den kinesiske byen Wuhan i desember og spreidde seg deretter til resten av verda, først til Europa og deretter til USA.

I Kina har viruset kosta 4.634 liv, medan det hittil er registrert nærare 145.000 koronarelaterte dødsfall i USA. Trump har fått hard kritikk for handteringa si av pandemien.

(©NPK)