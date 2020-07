Politirazzia mot mogleg dieseljuks med Fiat Chrysler og Iveco

utenriks

Påtalemakta i den tyske delstaten Hessen seier at ti næringseigedommar i tre land vart ransaka i ein koordinert aksjon.

Bilprodusentane er mistenkt for å ha installert utstyr som sørgjer for lågare utslepp i laboratorietestar enn på vegen, slik at køyretøya verkar mindre forureinande. Ifølgje påtalemakta kan slike einingar ha vore brukte på bilar frå Iveco og merker som Alfa Romeo, Jeep og Fiat.

Volkswagen har stått i sentrum for utsleppsjukset, men også andre produsentar har vore innblanda. Amerikansk-italienske Fiat Chrysler betalte for halvtanna år sidan 515 millionar dollar i eit forlik i USA. Ein leiar i selskapet vart seinare sikta for å ha villeidd amerikanske styresmakter.

