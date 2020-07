Norske Amazonas-milliardar står ubrukt på konto i Brasil

utenriks

– Midla i Amazonasfondet vart i fjor frose fordi Brasil unilateralt la ned styret for fondet og foreslo ein ny struktur vi ikkje kunne godta. Sidan den gong har det ikkje vore mogleg å starte nye prosjekt, seier Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til VG.

– Noreg har vore klare på at vi må sjå at avskoginga går ned før vi kan bli samde om dei meir tekniske spørsmåla knytt til fondet, seier han.

Noreg har det siste tiåret bidrege med heile 8,3 milliardar kroner for å bremse hogsten i den største regnskogen i verda, Amazonas, for å redusere utslepp av skadelege klimagassar.

Godt utnytta

Norske styresmakter meiner at pengane har vore vel nytta og peikar på at avskoginga i Brasil har falle med 60 prosent sidan samarbeidet vart innleidd. Det kan ifølgje ekspertar ha spart atmosfæren for opptil 3 milliardar tonn CO2.

Brasils høgrepopulistiske president Jair Bolsonaro har likevel gjenopna for hogst og gruvedrift i regnskogen, og avskoginga auka i første halvår med 25 prosent, samanlikna med same periode i fjor.

Bolsonaro har òg lagt ned sekretariata til miljødepartementet med ansvar for klima og avskoging og har late fleire tusen stillingar i miljøpolitiet (IBAMA) stå ubemanna.

Krev tilbakebetaling

Noreg stansa i august i fjor utbetalingane til fondet med tilvising til avtalebrot frå brasiliansk side, men bør no òg krevje å få tilbake milliardane som står ubrukte på konto i Brasil, meiner Frps utanrikspolitiske talsperson, Morten Wold.

– Haldninga vår er at Noreg må trekkje tilbake dei 5 milliardane. Dei er ikkje noko poeng i at dei skal stå ubrukte på ein konto i den brasilianske utviklingsbanken. Det finst eit vell av gode formål å bruke slike enorme summar på, både internasjonalt og her heime, seier han til VG.

