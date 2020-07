Koronapandemien set valet i Bolivia i fare

utenriks

Valet skulle opphavleg haldast 3. mai, men vart utsett i fire månader. Helsedepartementet blir no rådd av ein komité, som i hovudsak består av legar, til å utsetje valet ytterlegare for å hindre spreiinga av viruset.

Dei siste to månadene har smittetalet har auka frå 5.000 til over 60.000. Det er registrert 2.273 koronarelaterte dødsfall, men mørketala er truleg store.

Politiet seier at dei har henta 420 lik frå gater, bilar og heimar i La Paz og Santa Cruz dei siste fem dagane. Mellom 80 og 90 prosent av dei blir antekne å ha vore smitta.

Bolivianarane skal gå til urnene for å velje tidlegare president Evo Morales' etterfølgjar.

Jeanine Añez har fungert som mellombels president sidan Morales vart pressa til å gå av i november og flykta frå landet. Det gjorde han etter at valresultatet frå oktober, der Morales vart utpeika som vinnar, vart annullert. Annulleringa vart vedteke etter at Organisasjonen av amerikanske statar (OAS) fastslo at det hadde føregått valfusk.

