Grønlendarane vil behalde statue av Grønlands apostel

utenriks

I ei avstemming som vart avslutta tysdag kveld, har 921 stemt for å behalde statuen av mannen som er kjend som Grønlands apostel. 600 vil rive han ned frå sokkelen, ifølgje den lokale 3B8mmer-statue-fast-til-fjeldtop" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kringkastaren KNR. Til saman deltok berre 6,5 prosent av dei 23.000 som hadde moglegheit til å stemme.

Resultatet av avstemminga skal overleverast til kommunestyret, som behandlar spørsmålet om framtida til Egede 2. september.

Statuen har fått måling helt over seg, og nokre skreiv «decolonize» (avkoloniser) på minnesmerket over Egede. Debatten om statuen – og mannen – har komme i kjølvatnet av liknande debattar og protestar i mellom anna USA. Også tidlegare har statuen vore utsett for hærverk.

Presten Hans Egede vart fødd i Harstad og levde frå 1686 til 1758. Han reiste til Grønland, der han jobba for å omvende urbefolkninga til kristendommen og starta koloniseringa av landet.

– Han var ein misjonær som var spydspissen for koloniseringa av Grønland under ein dansk konge. Statuen står på ein topp og nærast held vakt over Nuuk, noko som symboliserer den siste enden av kolonivalden, sa det grønlandske folketingsmedlemmen Aki-Matilda Høegh-Dam 23. juni. Ho har foreslått at statuen blir teken ned og blir sett på museum.

(©NPK)