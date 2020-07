Cohen skuldar Trump for rasisme og antisemittisme

utenriks

Trump-administrasjonen med justisminister William Barr i spissen har gjort alt for å stanse bokutgivinga og blir no saksøkte av Cohen som hevdar at han får ytringsfridommen fråteken.

53 år gamle Cohen, som var Trumps personlege advokat, skildrar ifølgje søksmålet detaljert korleis presidenten oppfører seg bak lukka dører.

Giftige kommentarar

Cohen hevdar mellom anna at Trump kom med «antisemittiske kommentarar om prominente jødar og giftige og rasistiske kommentarar mot svarte leiarar som Barack Obama og Nelson Mandela.»

Cohen vart i 2018 dømd til tre års fengsel for mellom anna skatteunndraging, svindel med valkampmiddel, for å ha loge til Kongressen og for å ha utbetalt såkalla hysjpengar til ei pornostjerne for å hindre at ho snakka om det påståtte forholdet sitt med Trump. .

9. juli vart han arrestert og frakta tilbake til fengselet, visstnok etter å ha brote vilkåra for heimesoning.

Nekta å underteikne

Cohen hevdar sjølv at han vart fengsla igjen etter å ha tvitra om boka han har skrive og etter å ha nekta å underteikne ei erklæring der han lova å halde tett om tida som advokat for Trump, både overfor medium og i bokform. .

I søksmålet han no har fremja kallar han erklæringa grunnlovsstridig.

(©NPK)