Trump tek opp att oppdateringar om koronakrisa

– Eg tenkjer det er ein flott måte å få informasjon ut til offentlegheita. Vi gjer ting veldig bra på så mange ulike måtar, sa Trump til reporterar måndag.

Presidenten vedgjekk at det er stor blomstring av nye smittetilfelle i landet, men tok ikkje ansvar for det. Han viste til at viruset òg herjar i Mexico, Brasil, mange land i Europa og i Russland.

Trump sa at dei kommande oppdateringane, som startar opp igjen tysdag, vil ha merksemda retta mot gode nyheiter, mellom anna knytt til vaksineutvikling.

Han heldt daglege oppdateringar frå Det kvite hus fram til slutten av april.

Måndag la Trump ut eit bilete på Twitter der han hadde på seg eit svart munnbind med presidentsegl.

– Vi står samla i kampen vår for å kjempe mot det usynlege Kina-viruset. Mange seier at det er patriotisk å bruke munnbind når ein ikkje kan halde oppe sosial avstand. Det er ingen som er meir patriotisk enn meg, favorittpresidenten deira, skreiv han.

Trump har vorte avbilda offentleg med munnbind berre éin gong tidlegare. Det var då han besøkte eit militærsjukehus i Maryland 11. juli.

Tidlegare har han prøvd å avvise alvoret i koronasituasjonen og nekta å følgje ekspertråd om å tilrå bruk av munnbind.

Meiningsmålingar viser at folks tillit til Trumps handtering av koronasituasjonen har falle. Det er berre litt over 100 dagar igjen til valet i haust.

