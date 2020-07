Soldatar og politifolk drepne i nye Taliban-angrep

utenriks

Åtte soldatar vart drepne og ni vart såra då ein sjølvmordsbombar i lastebil utløyste ei sprengladning nær ei militærkolonne i Maidan Wardak-provinsen måndag ettermiddag, opplyser forsvarsdepartementet i Kabul.

Taliban-talsmannen Zabiullah Mujahid opplyser at sjølvmordsbombaren kom frå dei og at målet for angrepet var afghanske styrkar som hadde gjennomført ein operasjon i Ghazni-provinsen.

Taliban har òg teke på seg ansvaret for eit angrep mot ei vegsperring i Kunduz-provinsen natt til måndag. Minst åtte politifolk vart drepne og fem andre vart såra i angrepet, opplyser ein lokal tenestemann.

Hundrevis av afghanske regjeringssoldatar og politifolk er drepne i Taliban-angrep dei siste vekene.

Taliban skuldar president Ashraf Ghani for manglande vilje til å etterleve ein avtale om fangelauslating, ein føresetnad for at opprørarane vil forhandle direkte med regjeringa i Kabul.

