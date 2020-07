Merkel og Macron fornøgde med semje om koronakrisepakke

utenriks

Leiarane i dei 27 medlemslanda kom til slutt i mål etter eit møte som gjekk fleire dagar på overtid.

– Eg er svært letta. Vi fekk det ikkje til i februar, men det gjorde vi no. Det er eit godt signal, sa Merkel på ein pressekonferanse då avtalen var eit faktum.

Ho får tilslutning av Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Konklusjonane her er verkeleg historiske, sa han og føydde til at han er nøgd med å ha pressa på for ein solidaritetspolitikk saman med Merkel.

– Det har vore naudsynt med innrømmingar for å overtale medlemsland som stod i vegen for ein avtale, sa den franske presidenten, som slo fast at landa har vorte samde om atterreisingsplan som er stor nok til å vere effektiv.

– Det finst inga perfekt verd, men vi har gjort framsteg, konstaterte han.

Samansetninga av krisepakken var det vanskelegaste stridsspørsmålet på møtet. Nederland, Sverige, Danmark og Austerrike kravde i utgangspunktet at det berre skulle bli gitt lån til EU-landa som er hardast ramma av koronakrisa.

Til slutt godtok landa likevel ein krisepakke der 360 milliardar euro er lån og 390 milliardar er tilskot.

