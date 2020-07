Klimaaktivistar splitta i synet på EUs krisepakke

utenriks

Etter fleire dagar med forhandlingar vart EU-leiarane tysdag samde om ein krisepakke på heile 750 milliardar euro.

Målet er å hjelpe land som er ramma av økonomisk krise som følgje av koronapandemien. Pengebruken må oppfylle fleire kriterium, og nokre av dei er knytte til EUs klimamål.

Paraplyorganisasjonen Climate Action Network kallar klimasatsinga ambisiøs og viser til eit mål om at minst 30 prosent av krisemidla skal gå til formål som blir rekna som klimavennlege.

Svenske Greta Thunberg og andre unge klimaaktivistar meiner at målsetjingane er for vage. På Twitter skriv Thunberg at EUs semje inneheld fine ord, men at ho i realiteten inneber fornekting av klimakrisa.

(©NPK)