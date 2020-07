Frederiksen: – Ein svært, svært god avtale for Europa

utenriks

– Samla sett er dette ein svært, svært god avtale for Europa og ein god avtale for Danmark. Det har vore harde og lange forhandlingar. Eg kan ikkje hugse når eg sist gong var vaken to netter i strekk, seier statsminister Mette Frederiksen på ein pressekonferanse i Brussel.

Danmark var saman med Sverige eitt av landa i den såkalla sparsame gruppa, som ønskte at ein større del av krisepakken for gjenreising etter pandemien skulle bli gitt som lån og ikkje som tilskot. For å nå fram til semje, fekk desse landa rabatt på EU-kontingenten.

– Vi kjem til å bruke meir pengar, noko eg på mange måtar meiner er riktig. Men det skal vere rett og rimeleg, derfor har vi no fått gjennom ein rabatt som er nesten tre gonger så stor som han har vore til no, seier Frederiksen.

EU-rekninga til Danmark har i åra 2014 til 2020 i snitt vore på 20 milliardar danske kroner. Rabatten landa no har fått, er tilsvarande 2,8 milliardar danske kroner. Trass i det stig innbetalingane, fordi Storbritannia no har gått ut av EU-samarbeidet.

