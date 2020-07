Det britiske parlamentet slepper rapport om russisk innblanding

utenriks

Den 50 sider lange rapporten vart utarbeidd i fjor, men vart halden tilbake som følgje av det britiske valet i desember i fjor.

Downing Street har fleire gonger prøvd å dysse ned viktigheita av innhaldet i rapporten, og statsminister Boris Johnson har hindra offentleggjering i månadsvis, skriv The Guardian

Komiteen sette i gang ei gransking i november 2017 som følgje av bekymringar knytt til russisk innblanding i det amerikanske presidentvalet i 2016.

Rapporten er særleg etterlengta av dei politiske motstandarane til Johnson, som håpar på detaljar som kan avdekkje russisk pengestøtte til Det konservative partiet.

Forgjengaren til Johnson Theresa May skulda i si tid Russland for å stå bak falske historier som hadde til hensikt å skape uro og svekkje institusjonar i Vesten. Storbritannia har òg skulda russarane for innblanding i samband med valet i fjor.

Forholdet mellom Storbritannia og Russland har vorte verre og verre dei siste åra og forsterka seg med drapsforsøket på den tidlegare dobbeltagenten Sergej Skripal. Britiske styresmakter hevdar Russland stod bak, noko leiinga i Moskva nektar for.

