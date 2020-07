WHO-sjefforskar: Koronavaksine kan vere i boks neste sommar

utenriks

– Vi har no over 20 vaksinekandidatar i kliniske studiar. Så vi håpar på at eit par av dei vil verke. Det vil vere veldig uheldig om alle blir mislykka, seier sjefforskar Soumya Swaminathan til DPA.

– Så viss vi er praktiske, ser vi midten av 2021 som tida vi kan ha ein vaksine som det kan distribuerast mykje av, uttaler ho.

Forskaren understrekar likevel at det er umogleg å føresjå eit konkret tidspunkt. Det tok ifølgje henne tre månader frå viruset var genetisk kartlagt i januar til den første vaksinetestinga starta, noko som blir rekna som svært raskt.

(©NPK)