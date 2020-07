Titusenvis arresterte for brot på koronareglar i Zimbabwe

utenriks

Berre dei siste to dagane er rundt 1.000 menneske arresterte for «unødvendige bevegelsar» eller for ikkje å ha brukt munnbind, ifølgje politiet.

Styresmaktene i Zimbabwe har berre stadfesta rundt 1.500 smittetilfelle og 25 koronarelaterte dødsfall i landet. Restriksjonane har vorte mjuka opp noko sidan starten av pandemien.

Kritikarar skuldar ifølgje BBC regjeringa for å bruke smitteverntiltaka for å slå ned på opposisjonen og arrestere aktivistar, noko styresmaktene nektar for.

Opposisjonen har planlagt landsomfattande protestar mot president Emmerson Mnangagwa 31. juli.

(©NPK)