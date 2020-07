Noregs forhandlingar med britane skyt fart

utenriks

I eit nytt notat opplyser den britiske regjeringa at EFTA-landa i EØS (Noreg, Island og Liechtenstein) og Storbritannia har vorte samde om å auke tempoet i forhandlingane gjennom sommaren, med ein ambisjon om å bli samde om ei rekkje avtalar både innan handel, men også på andre område.

Målet er at avtalane skal vere på plass innan Storbritannia trer ut av EUs indre marknad til nyttår.

– Partane er opne for å diskutere ei rekkje område, anten samla, eller som bilaterale avtalar, heiter det i notatet.

Meir enn frihandelsavtale

Det blir understreka at samtalane ikkje avgrensar seg til spørsmålet om ein frihandelsavtale. Mellom anna blir område som trygd- og velferdssamarbeid, tryggleik, mobilitet, transport, utdanning, forsking, sivilrett og energi trekt fram.

Dette kjem i tillegg til fiskeriforhandlingane, som allereie har komme langt mellom Noreg og Storbritannia, ifølgje notatet.

– Enkelte av desse områda vil bli prioriterte for å bli samde før overgangsperioden går ut, heiter det.

Perioden går ut ved årsskiftet.

UD koordinerer

I Noreg er det Utanriksdepartementet som har det overordna ansvaret for forhandlingane. Næringsdepartementet har ansvar for handelsavtalen, medan andre departement held tak i dei forhandlingane som fell inn under ansvarsområdet deira.

I førre veke kunngjorde den norske regjeringa sine hovudmål for forhandlingane. Samtidig dempa næringsminister Iselin Nybø (V) forventningane noko.

Sjølv om ein frå norsk side har høge ambisjonar for frihandelsavtalen, så trur ikkje Nybø han vil gi like gode vilkår som dei Noreg i dag har gjennom EØS-avtalen.

Ho understreka at ein viktig prioritering for Noreg er at norske bedrifter får minst like god tilgang til den britiske marknaden som det EUs bedrifter får.

