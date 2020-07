Biden-medarbeidarar åtvarar Trump

utenriks

I eit intervju på TV-kanalen Fox News søndag fekk presidenten spørsmål om han vil akseptere valet viss det ikkje går hans veg.

– Eg får sjå. Eg kjem ikkje berre til å seie ja, svarte Trump.

Han minte om at han heller ikkje gav noko tydeleg svar på dette spørsmålet før førre val i 2016. Både den gong og no har Trump hevda at det er fare for valfusk.

Valkampstaben til den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden seier i ei fråsegn at det er det amerikanske folket som avgjer valet. Amerikanske styresmakter er absolutt i stand til å følgje inntrengjarar ut av Det kvite hus, heiter det i fråsegna.

(©NPK)